В четверг, 7 августа, состоялся товарищеский матч между Баварией и Тоттенхэмом в рамках турнира Telekom Cup (4:0). Читайте подробности на "Футбол 24".

Telekom Cup

Бавария – Тоттенхэм – 4:0

Голы: Кейн, 12, Коман, 61, Карл, 74, Майк, 80

На 14-й минуте Кейн не реализовал пенальти (выше)

За девять дней до старта своей официальной кампании 2025/26 главный тренер Баварии Венсан Компани проводил генеральную репетицию с Тоттенхэмом. Харри Кейн сыграл против родного клуба, а Жоау Палинья противостоял своим бывшим партнерам по команде.

Тоттенхэм арендовал победителя Лиги наций с правом выкупа за 30 миллионов

Уже на 12-й минуте Кейн обыграл героя финала Лиги Европы Мики ван де Вена и замкнул передачу Олисе.

Двумя минутами позже Палинья "привез" пенальти по старой памяти, но Кейн не смог реализовать 11-метровый. Харри поскользнулся при ударе и пробил над перекладиной.

Забить снова Бавария смогла лишь после перерыва – Лаймер запрессинговал Спенса, который сделал пас прямо на Комана. Вингер сместился в центр поля в стиле Роббена, а затем с 16 метров отправляет мяч в левый верхний угол.

Два других гола забили молодые игроки Баварии, которые вышли на замену.