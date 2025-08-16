Суперкубок Германии 2025

Штутгарт – Бавария – 1:2

Голы: Левелинг, 90+3 – Кейн, 18, Диас, 77

Впервые турнир прошел под новым названием – Суперкубок Франца Беккенбауэра. В прошлом году Штутгарт упустил возможность выиграть этот трофей, уступив Байеру в серии пенальти. Теперь же, отказавшись продавать лучшего бомбардира молодежного Евро (U-21) Ника Вольтемаде в Баварию, швабы предприняли новую попытку. Однако она также оказалась неудачной.

Неделю назад Штутгарт проиграл генеральную репетицию Болонье (0:1) – очевидно, команда плохо сделала выводы. Игроки Баварии раз за разом врывались в свободные зоны на обоих флангах Штутгарта – швабов спасали лишь неточные передачи в центр штрафной площади. И все же на 18-й минуте Харри Кейн забил: англичанин подкараулил неудачный прием Хакесом мяча и сразу же нанес удар в касание. Можно сказать, что в этой ситуации имела место индивидуальная ошибка левого защитника Штутгарта.

Ник Вольтемаде против команды, в составе которой мечтает играть, проявил себя не лучшим образом. В первом тайме у него был стопроцентный голевой момент, но форвард из выгодной позиции пробил прямо во вратаря. В остальном Ник больше спорил с арбитром, чем обострял ситуацию.

Бавария была намного ближе к тому, чтобы увеличить преимущество, чем Штутгарт к тому, чтобы сравнять счет. Перед самым перерывом Луис Диас разогнал атаку, во время которой Олисе головой замыкал навес Гнабри с правого фланга – мяч прошел чуть выше перекладины.

Во втором тайме было заметно, что Бавария играет с запасом и в случае необходимости может прибавить. Как только Штутгарт создал два момента (Вольтемаде пробил со второго этажа выше ворот, а Нойер не без проблем отразил дальний удар Левелинга после минимального рикошета), команда Венсана Компани удвоила преимущество. Это Гнабри в быстрой атаке нашел в районе 11-метровой отметки Луиса Диаса – и колумбиец, словно настоящий центрфорвард, отправил головой мяч в сетку.

Гол Левелинга после вбрасывания мяча из аута на 90+3-й минуте уже ни на что не успел повлиять.

Так Бавария выиграла свой 11-й Суперкубок Германии. Единственным негативом в этом успешном вечере стала травма Лаймера. Конрад получил ее, когда пытался дотянуться до мяча, который уже покинул пределы поля.

