Дайот Упамекано решил продолжить свою карьеру в Баварии, сообщает RMC.

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На 22-летнего француза охотились также Ливерпуль и Челси, но защитник выбрал именно действующего чемпиона Германии. Трансфер состоится летом, когда начнет действовать клаусула игрока – 42 млн евро. В 2017-м "быки" приобрели Дайота у Зальцбурга за 10 млн.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Упамекано провел за РБ Лейпциг 19 матчей, и даже сумел отличиться голом.

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