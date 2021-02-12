Бавария выиграла борьбу за Упамекано – известна сумма трансфера
Похоже, защитник РБ Лейпциг Дайот Упамекано начнет следующий сезон в футболке мюхенцив.
Дайот Упамекано решил продолжить свою карьеру в Баварии, сообщает RMC.
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На 22-летнего француза охотились также Ливерпуль и Челси, но защитник выбрал именно действующего чемпиона Германии. Трансфер состоится летом, когда начнет действовать клаусула игрока – 42 млн евро. В 2017-м "быки" приобрели Дайота у Зальцбурга за 10 млн.
В нынешнем сезоне Бундеслиги Упамекано провел за РБ Лейпциг 19 матчей, и даже сумел отличиться голом.
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