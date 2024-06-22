Нападающий сборной Франции и Кристал Пэлас Майкл Олисе решил сменить летом АПЛ на Бундеслигу и попробовать свои силы в Баварии.

Челси длительное время следил за 22-летним французом и считалось, что лондонцы попытаются подписать вингера летом.

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По информации The Athletic, Майкл Олисе намерен перейти в Баварию. Мюнхенцы договорились с французом и теперь они должны согласовать трансфер с Кристал Пэлас. В контракте Олисе прописана клаусула в размере 60 миллионов фунтов.

Напомним, что Олисе выступает за Кристал Пэлас с 2021 года. В общем вингер сыграл за "орлов" в 90 матчах, в которых забил 16 голов и отдал 25 ассистов.

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