Кубок Германии, 1/32 финала

Бремер – Бавария – 0:12

Голы: Шупо-Мотинг, 8, 28, 35, 82, Мусиала, 16, 49, Варм, 27 (авт), Тильман, 47, Сане, 65, Кюизанс, 80, Сарр, 86, Толиссо, 88

Удаление: Нобиле, 77 (Бремер)

Действующий чемпион в перенесенном матче первого раунда Кубка не пожалел Бремер – представителя Региональной лиги. Хозяева получили в свои ворота аж 12 голов. Больше всех постарался Шупо-Мотинг, который оформил каре. Дубль в активе Мусиалы. Пятеро игроков отличились по разу, а еще один гол Бремер забил сам себе.

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Интересно, что это не самый крупный разгром от Баварии в истории клуба, утверждает Opta. В 1997-м мюнхенцы также в Кубке разбили Вальдберг со счетом 16:1.

К слову, в сезоне 2020/21 "ротен" вылетели из Кубка Германии уже на стадии 1/16 финала, сенсационно проиграв Хольштайну в серии пенальти. В итоге, обладателем трофея стала Боруссия из Дортмунда.

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