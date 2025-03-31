Бавария не предложит Мюллеру продление контракта, информирует Sportschau. Сам форвард пока не сообщил, завершит ли он карьеру, или перейдет в другой клуб.

Бавария не будет продлевать контракт с легендой – форварда планируют оставить в клубе

Как информирует Sky Sport, у Томаса есть только один вариант продолжения карьеры – МЛС. Им интересуется несколько клубов. Твиттер-аккаунт Bayern & Germany раскрыл причину такого решения боссов Баварии – Томас зарабатывает слишком много (17 млн евро) несмотря на малое количество игрового времени. Почетный президент Баварии Ули Хёнесс даже посоветовал Мюллеру завершать карьеру.

Напомним, что контракт Томаса с Баварией завершится 30 июня 2025 года. Он станет свободным агентом. В этом сезоне он забил 5 голов и оформил 5 голевых передач в 35 матчах во всех турнирах. В целом же Мюллер находится в структуре клуба с 2000 года, а в основной команде – с 2009-го.

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