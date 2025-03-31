Бавария выгоняет легенду после 25 лет в клубе
Форвард Баварии Томас Мюллер, вероятней всего, покинет мюнхенский клуб уже будущим летом.
Бавария не предложит Мюллеру продление контракта, информирует Sportschau. Сам форвард пока не сообщил, завершит ли он карьеру, или перейдет в другой клуб.
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Как информирует Sky Sport, у Томаса есть только один вариант продолжения карьеры – МЛС. Им интересуется несколько клубов. Твиттер-аккаунт Bayern & Germany раскрыл причину такого решения боссов Баварии – Томас зарабатывает слишком много (17 млн евро) несмотря на малое количество игрового времени. Почетный президент Баварии Ули Хёнесс даже посоветовал Мюллеру завершать карьеру.
Напомним, что контракт Томаса с Баварией завершится 30 июня 2025 года. Он станет свободным агентом. В этом сезоне он забил 5 голов и оформил 5 голевых передач в 35 матчах во всех турнирах. В целом же Мюллер находится в структуре клуба с 2000 года, а в основной команде – с 2009-го.
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