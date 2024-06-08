Мюнхенцы вступают в новый цикл с рулевым Венсаном Компани, который заменил на посту главного тренера Томаса Тухеля. Руководство Баварии пытается собрать средства на усиление команды и уже определило шесть игроков, которые покинут клуб летом.

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Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что в случае поступления соответствующих предложений мюнхенцы, помимо прочих, готовы расстаться с Маттейсом де Лигтом, Йозуа Киммихом, Леоном Горецким, Кингсли Команом, Сержем Гнабри и Нуссаиром Мазрауи.

При этом предметных переговоров о трансфере кого-либо из них пока нет.

Напомним, в сезоне 2023/24 Бавария осталась без национальных трофеев. Титул чемпиона Германии и Кубок добыл Байер.

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