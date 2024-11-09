Бавария обратила внимание на форварда Спортинга Виктора Дёкереша, о чем сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

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По информации источника, мюнхенцы заинтересовались 26-летним нападающим и уже собрали основную информацию о нем, хотя пока не совершили конкретных действий для перехода.

В течение последних недель топовые клубы Европы также проявляли интерес к шведу и продолжают следить за его выступлениями. Бавария планирует тщательно следить за развитием ситуации вокруг игрока, который, как ожидается, может покинуть Спортинг не позднее лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что Спортинг снизил цену на Виктора до 75 млн евро. Ранее руководство "львов" планировало выручить за шведского форварда 100 млн евро – именно такая клаусула прописана в контракте игрока с клубом.

Напомним, контракт Дёкереша с нынешним клубом действует до лета 2028 года. В этом сезоне Виктор забил в 17 матчах во всех турнирах 23 гола и оформил 4 ассиста.

FC Bayern have inquired about Viktor #Gyökeres and gathered information, but no further action has been taken yet.



Nearly all top European clubs have already made similar inquiries in recent weeks and continue to do so. Bayern plan to continue closely monitoring his… pic.twitter.com/HHxcMQJiZD — Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 8, 2024

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