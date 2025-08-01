Бавария решила не удерживать у себя опорного полузащитника Жоау Палинью.

Мюнхенцы согласовали с Тоттенхэмом аренду 30-летнего португальца с необязательным пунктом о выкупе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. "Шпоры" полностью будут покрывать зарплату игрока.

Бавария объявила о переходе лидера Ливерпуля – третий самый дорогой трансфер в истории

Бавария несколько окон тяжело охотилась на Палинью и год назад наконец уговорила Фулхэм отпустить лидера за 51 млн евро. Впрочем, дебютный сезон опорника за "ротен" сложился неудачно – менее 1000 минут на поле, ни одного результативного действия. Бавария решила вернуть Палинью в хорошо знакомую АПЛ, где он демонстрировал топ-футбол.

Добавим, что этим летом Жоау успел выиграть Лигу наций со сборной Португалии, хотя и там получал мало игрового времени.

Арсенал пропустил с центра поля и проиграл Тоттенхэму в премьерном матче Дёкереша – Зинченко получил крохи (ВИДЕО)