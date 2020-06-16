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Бавария восьмой раз подряд стала чемпионом Германии

23:25 52 Читати українською
Бавария восьмой раз подряд стала чемпионом Германии
Бавария – чемпион Германии / FCB

Мюнхенцы снова выиграли Бундеслигу – гегемония продолжается. Бавария не отдала титул сильнейшей команды Германии.

Бавария победила Вердер и досрочно оформила чемпионство. За два тура до финиша "ротэн" недостижимы для конкурентов – Боруссия Д имеет один матч в запасе, но отстает на 10 очков.

Мюнхенцы выиграли восьмое чемпионство подряд и 30-е в истории. Бавария в последний раз проигрывала "серебряную салатницу" еще Юргену Клоппу. С тех пор никому не удается остановить рекордмайстера.

В текущем сезоне Бавария могла не стать первой в Бундеслиге – под руководством Нико Ковача команда серьезно буксовала. Однако своевременная смена наставника спасла кампанию.

Ханси Флик завел "красную машину" и выиграл 26 из 29 матчей во всех турнирах. Бавария претендует на требл: вышла в финал Кубка Германии и считается фаворитом Лиги чемпионов.

Футбол – як у Гвардіоли, атмосфера – як у Хайнкеса. Флік зробив Баварію найсильнішою командою Європи

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