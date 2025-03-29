В субботу в 27-м туре чемпионата Германии состоялся ряд матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 27-й тур

Бавария – Санкт-Паули – 3:2

Голы: Кейн, 17, Сане, 53, 71 – Саад, 27, Рицка, 90+3

Боруссия М – РБ Лейпциг – 1:0

Гол: Плеа, 56

Вольфсбург – Хайденхайм – 0:1

Гол: Пирингер, 16 (п.)

Хольштайн – Вердер – 0:3

Голы: Дукш, 25, Агу, 59, Грюль, 90+4

Хоффенхайм – Аугсбург – 1:1

Голы: Крамарич, 71 (п.) – Эссенде, 46

Айнтрахт – Штутгарт – 1:0

Гол: Гётце, 71

Удаление: Аль-Дахиль, 58 (Штутгарт, красная карточка)

Байер эффектно победил Бохум, вплотную приблизившись к вершине Бундеслиги

Бавария на своем поле одолела Санкт-Паули. Еще до середины тайма Кейн вывел мюнхенцев вперед, забив свой 33-й гол в сезоне. На перерыв, однако, команды ушли при равном счете – Саад сумел восстановить статус-кво. После отдыха Сане оформил дубль и, казалось, снял все вопросы относительно победителя. Но уже в добавленное Рицка сократил отставание до минимума. На большее, однако, не хватило времени. Бавария продолжает лидировать в чемпионате Германии и опережает Байер на 6 очков.

РБ Лейпциг на выезде уступил Боруссии М. Судьбу матча решил единственный гол, забитый Плеа после перерыва. Как следствие, менхенгладбахцы обошли "быков" в турнирной таблице, потеснив команду Марко Розе на шестую строчку.

Удивил и Вольфсбург, который на глазах собственных болельщиков проиграл Хайденхайму. Пирингер на старте встречи удачно исполнил пенальти и, как оказалось впоследствии, этот гол стал единственным в матче. Новичок Бундеслиги остается предпоследним, но сократил отставание от Бохума, который идет в зоне переходных матчей, до 1 очка. "Волки" – девятые.

Вердер на выезде уничтожил Хольштайн. Три сухих гола в ворота главного аутсайдера сезона несколько реабилитировали бременцев за обидное поражение в прошлом туре от Боруссии М (2:4). В еще одной встрече Хоффенхайм отобрал очки у Аугсбурга и отдалился от зоны вылета.

В решающем матче дня Айнтрахт на своем поле минимально одолел Штутгарт. Первый тайм прошел без голов, а после перерыва гости остались вдесятером – Аль-Дахиль заработал прямое удаление за задержку соперника. "Орлы" сумели воспользоваться численным преимуществом – отметился Гетце. Победа позволила франкфуртцам подняться на третье место, вытеснив Майнц из топ-3.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ