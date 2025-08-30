Германия, Бундеслига, 2-й тур

Аугсбург – Бавария – 2:3

Голы: Якич, 53, Кюмюр, 76 – Гнабри, 28, Диас, 45+3, Олисе, 48

В баварском дерби Аугсбург принимал действующего чемпионата. В своей истории команды провели между собой 34 матча, по итогам которых преимущество было у Баварии – 27 побед, 5 поражений, 2 ничейных результата. Интересно, что в 10 последних дуэлях в Бундеслиге Аугсбург одержал 2 победы и потерпел 8 поражений. Принципиальность этого поединка для обеих команд трудно было переоценить.

Уже на 40-й секунде Бавария должна была открывать счет: Диас получил передачу с правого фланга и не сумел пробить по уже пустым воротам. Впоследствии Олисе целил низом в правый угол – Дамен забрал. В ответ Вольф разрядил свою пушку и Нойеру в прыжке пришлось переводить на угловой. На 16-й минуте Диас получил передачу на линии штрафной и пытался хитрым обводящим ударом попасть в дальний угол – не хватило считанных сантиметров.

В середине тайма Бавария наконец-то превратила количество в качество: Кейн отдал диагональ справа на Гнабри и тот в прыжке головой пробил в противоход голкиперу. На четвертой добавленной минуте Диас сумел реабилитироваться за свой фейл на старте встречи, замкнув в касание прострел Лаймера с правого фланга.

Сразу после перерыва Бавария забила в третий раз – Кейн записал в свой актив вторую результативную передачу, ассистировав Олисе. Аусбург довольно быстро вернул интригу в матче: Саад накрутил двух защитников на правом фланге, отдал на партнера и тот отпасовал на Якича в центр штрафной – хорват в касание переправил сферу в сетку.

На экваторе второй сорокапятиминутки Аугсбург, убаюканный атаками Баварии, прорвался к воротам соперника, Якич поборолся с защитником, отбросил на Кюмюра и Мерт элегантно пробил в дальний угол, сократив отставание до минимума. Сразу же мюнхенцы должны были забивать, но Боей стрельнул по воробьям на добивании.

На последней минуте Кюмюр мог стать героем, однако после навеса Якича головой пробил мимо стойки. Уже в добавленное время Боэй грубо сыграл в воздухе против Фельхауэра – тот упал словно подкошенный. Робина на носилках вынесли с поля, отправив сразу же в больницу.

Победа позволила Баварии набрать 6 очков и вернуться на вершину Бундеслиги. Аугсбург с 3-мя пунктами пятый.

