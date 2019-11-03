Бавария уволила Ковача

Нико Ковач уволен с поста главного тренера Баварии после ужасного поражения от Айнтрахта (1:5).

Действующий чемпион Германии и хорват решили прекратить сотрудничество, информирует официальный сайт Баварии.

Фиаско Мюнхена в видеообзоре матча Айнтрахт – Бавария – 5:1

Мюнхенцы одержали всего одну победу в последних четырех турах Бундеслиги. Последней каплей стало сокрушительное поражение от предыдущей команды 48-летнего хорвата – Айнтрахта (1:5), после которой "ротен" опустились на четвертую строчку чемпионата. Ковача не спасли даже успешные выступления в Лиге чемпионов – максимум очков после 3 туров группового этапа.

Немецкая пресса сообщает, что руководство Баварии перед встречей не было уверено в том, что Ковач будет уволен. Но хорватский специалист сам выступил с инициативой прекратить сотрудничество.

"Результаты и игра команды в последние недели показали, что нужно было что-то делать. Я, Ули Хенесс и Хасан Салихамиджич встретились с Нико и провели серьезный разговор на эту тему. Следствием стало увольнение Нико Ковача. Мы все об этом жалеем. Хочу поблагодарить Нико от имени Баварии за работу, особенно за "золотой дубль" в прошлом сезоне", – прокомментировал решение председатель совета директоров Баварии Карл-Хайнц Румменигге.

Временно исполняющим обязанности главного тренера мюнхенской команды станет Ганс Флик, который до этого работал ассистентом Ковача.

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