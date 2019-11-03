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Бавария уволила Ковача

22:27 116 Читати українською
Бавария уволила Ковача
Нико Ковач / Reuters

Нико Ковач уволен с поста главного тренера Баварии после ужасного поражения от Айнтрахта (1:5).

25’ Филип Костич
33’ Джибриль Соу
49’ Давид Абрахам
61’ Мартин Хинтереггер
85’ Гонсало Пасиенсия
 
Жером Боатенг 9’
Роберт Левандовски 37’
9’ Жером Боатенг
25’ Филип Костич
33’ Джибриль Соу
37’ Роберт Левандовски
49’ Давид Абрахам
61’ Мартин Хинтереггер
85’ Гонсало Пасиенсия

Действующий чемпион Германии и хорват решили прекратить сотрудничество, информирует официальный сайт Баварии.

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Мюнхенцы одержали всего одну победу в последних четырех турах Бундеслиги. Последней каплей стало сокрушительное поражение от предыдущей команды 48-летнего хорвата – Айнтрахта (1:5), после которой "ротен" опустились на четвертую строчку чемпионата. Ковача не спасли даже успешные выступления в Лиге чемпионов – максимум очков после 3 туров группового этапа.

Немецкая пресса сообщает, что руководство Баварии перед встречей не было уверено в том, что Ковач будет уволен. Но хорватский специалист сам выступил с инициативой прекратить сотрудничество.

"Результаты и игра команды в последние недели показали, что нужно было что-то делать. Я, Ули Хенесс и Хасан Салихамиджич встретились с Нико и провели серьезный разговор на эту тему. Следствием стало увольнение Нико Ковача. Мы все об этом жалеем. Хочу поблагодарить Нико от имени Баварии за работу, особенно за "золотой дубль" в прошлом сезоне", – прокомментировал решение председатель совета директоров Баварии Карл-Хайнц Румменигге.

Временно исполняющим обязанности главного тренера мюнхенской команды станет Ганс Флик, который до этого работал ассистентом Ковача.

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Германия Нико Ковач Нико Ковач Бавария Бавария Карл-Хайнц Румменигге Главное Айнтрахт Франкфурт - Бавария
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