Йосип Станишич вместе со сборной Хорватии досрочно вылетел с Евро-2024, не сумев выйти из группы. Тем не менее, спустя несколько дней после этой неудачи защитник уже вовсю улыбался – он продлил контракт с Баварией до лета 2029 года.

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"Я рад подписать новый контракт с Баварией. Я – фанат этой команды, сколько себя помню. Я благодарен Леверкузену, потому что я многому там научился – как на поле, так и за его пределами. Мне предстоит сыграть много игр, показать, на что я способен, и войти в ритм.

Моя уверенность возросла, и я думаю, что вернусь лучшим игроком. Мои цели ясны: отдать все силы Баварии и выиграть как можно больше трофеев. Приятно вернуться домой", – отметил игрок, который в провёл прошлый сезон в Байере на правах аренды.

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