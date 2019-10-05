Бавария уступила Хоффенхайму, Боруссия Д упустила победу на последних минутах: 7-й тур Бундеслиги, матчи субботы

В субботу состоялось пять матчей 7-го тура чемпионата Германии. Счет и отчет о матчах читайте на Футбол 24.

Чемпионат Германии, 2019/20, 7-й тур

Бавария – Хоффенхайм – 1:2

Голы: Левандовски, 73 – Адамян, 54, 79

Байер – РБ Лейпциг – 1:1

Голы: Фолланд, 66 – Нкунку, 79

Падерборн – Майнц – 1:2

Голы: Золински, 14 – Квайсон, 8, Бросински, 32 (пен.)

Нереализованный пенальти: Коллинс, 79 (Падеборн)

Фрайбург – Боруссия Д. – 2:2

Голы: Витсель, 20, Хакими, 67, Аканджи, 90 (аг.) – Вальдшмидт, 55

Шальке – Кельн – матч начнется в 19:30

Герта дома легко переиграла Фортуну

Мюнхенская Бавария весь первый тайм пыталась забить Хоффенхайму, однако мяч упорно не лез в ворота. Серж Гнабри, Корентен Толиссо, Тьягу Алькантара – все они могли огорчить болельщиков гостей, однако им или не хватало точности, или прекрасно действовал Оливер Бауман. В конце тайма героем для Баварии стал Мануэль Нойер, который после удара Штефана Поша вплотную удивительным сейвом спас свои ворота от верного гола. Второй тайм обернулся для хозяев настоящим кошмаром. Сначала Саркис Адамян вывел Хоффенхайм вперед, а затем Роберт Левандовски счет сравнял. Совсем скоро Адамян снова отметился в воротах Нойера и баварцам не хватило даже шесть добавленных к матчу минут чтобы спасти ничью.

Второе и шестое место чемпионата – РБ Лейпциг и Байер – встречались в Леверкузене. Первый тайм прошел без забитых мячей, а во второй половине встречи команды обменялись голами: на выстрел Кевина Фолланда метко ответил Кристофер Нкунку.

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Майнц уже на 8-й минуте забил Падеборну – с передачи Левина Озтунали отличился Робин Квайсон. Хозяевам понадобилось лиш шесть минут чтобы отыграться – статус кво восстановил Бен Золински. В середине тайма игроки Падеборна нарушили правила в своей штрафной и Даниэль Бросински с точки легко переиграл Леопольда Цингерле. В конце матча хозяева имели отличный шанс отыграться, но Джамиль Коллинс не реализовал пенальти.

Настоящий триллер устроили Фрайбург и дортмундская Боруссия. Первыми отличились гости – Витсель не оставил шансов Шволову. В начале второго тайма Джан-Лука Вальдшмидт счет сравнял. Впоследствии Ашраф Хакими вывел дортмундцев вперед и все шло к минимальной победе гостей, пока на 90-й минуте Мануэль Аканджи не срезал мяч в собственные ворота.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ