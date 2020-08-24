toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
ПСЖ - БАВАРИЯ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ВОРСКЛА - РУХ

Бавария установила уникальное достижение в Лиге чемпионов

06:00 - Читати українською
Бавария установила уникальное достижение в Лиге чемпионов
Игроки Баварии празднуют победу в Лиге чемпионов / фото ФК Бавария

Победа Баварии в Лиге чемпионов стала по-настоящему исторической.

 
Кингсли Коман 59’
59’ Кингсли Коман

Бавария добыла трофей Лиги чемпионов, одержав победу в каждом из матчей турнира. Мюнхенцы набрали 18 очков в группе B с разницей мячей 24:5.

ПСЖ – Бавария – 0:1 – видео гола и обзор матча

В плей-офф подопечные Ханса-Дитера Флика дважды разбили Челси (3:0 и 4:1), уничтожили Барселону (8:2) и победили Лион (3:1).

Отметим, что благодаря победе в Лиге чемпионов мюнхенцы смогли оформить требл – второй в своей истории.

Бавария – победитель Лиги чемпионов, мюнхенцы в прекрасном финале одолели ПСЖ

blog_ava
Главные новости футбола 23 августа: Бавария выиграла Лигу чемпионов, Рух позорно дебютировал в УПЛ, новый клуб Селезнева
07:00
1911
Теги
Бавария Бавария Лига чемпионов ПСЖ - Бавария
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
10
час
:
35
мин
Тракай
19:00
Дерри Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?