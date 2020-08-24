Бавария установила уникальное достижение в Лиге чемпионов

Бавария добыла трофей Лиги чемпионов, одержав победу в каждом из матчей турнира. Мюнхенцы набрали 18 очков в группе B с разницей мячей 24:5.

ПСЖ – Бавария – 0:1 – видео гола и обзор матча

В плей-офф подопечные Ханса-Дитера Флика дважды разбили Челси (3:0 и 4:1), уничтожили Барселону (8:2) и победили Лион (3:1).

Отметим, что благодаря победе в Лиге чемпионов мюнхенцы смогли оформить требл – второй в своей истории.

Бавария – победитель Лиги чемпионов, мюнхенцы в прекрасном финале одолели ПСЖ