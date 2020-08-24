Бавария установила уникальное достижение в Лиге чемпионов

Лига чемпионов — 06:26 18030
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ПСЖ – Бавария: мощный Мюнхен взял Лигу чемпионов, драматичное убийство мечты шейхов и мажорная нота от незаметного героя
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ПСЖ – Бавария: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов – как это былоЛига чемпионов — 23 авг 41443
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Селезнев стал игроком Колоса, – СМИУкраина — 23 авг 12114
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ПСЖ – Бавария: анонс финала Лиги чемпионовЛига чемпионов — 23 авг 7767
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Гнучка тактика, революційний футбол Неймара та трофейний голод як причина успіху – чому ПСЖ переможе Баварію у фіналі ЛЧЛига чемпионов — 22 авг 5084