Мюнхенский коллектив не стесняется переманивать к себе представителей "божьих сыновей". Очередным новичком будет Райан Гравенберх.

После подписания Нуссаира Мазрауи мюнхенцы сконцентрировали свои силы на трансфере другого представителя Аякса, 20-летнего Гравенберха. И добились успеха.

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Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо , Райан вскоре присоединится к "ротен". Сегодня он подписал контракт до 2027 года и прошел медосмотр. Официальное объявление трансфера не за горами.

Райан, несмотря на молодой возраст, сумел стать важным игроком в команде Эрика тен Хага. Всего в прошлом сезоне он наиграл за Аякс, воспитанником которого является, 42 поединка (три гола и шесть ассистов).

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