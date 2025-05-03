Германия, Бундеслига, 32-й тур

РБ Лейпциг – Бавария – 3:3

Голы: Шешко, 11, Клостерман, 39, Поульсен, 90+5 – Дайер, 62, Олисе, 63, Сане, 83

Унион Берлин – Вердер – 2:2

Голы: Роте, 38, Бенеш, 84 – Стаге, 2, 15

Боруссия М – Хоффенхайм – 4:4

Голы: Чиародия, 5, Райтц, 32, Онора, 64, Кляйндинст, 90+1 – Шавес, 43, Бультер, 54, Гложек, 74, Табакович, 82

Санкт-Паули – Штутгарт – 0:1

Гол: Вольтемаде, 88

Нереализованный пенальти: Вольтемаде, 58 (Штутгарт)

Удаление: ван дер Хейден, 58 (Санкт-Паули, вторая желтая карточка), Василь, 90+1 (Санкт-Паули, вторая желтая карточка)

Боруссия Д – Вольфсбург – 4:0

Голы: Гирасси, 3, 59, Адейеми, 69, 73

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В центральном матче тура Бавария на выезде встречалась с РБ Лейпциг. Лидер Бундеслиги в случае победы мог досрочно стать чемпионом Германии, поэтому все ожидали ожесточенного противостояния. Но уже на 11-й минуте хозяева шокировали мюнхенцев голом, а на перерыв "Ротен" ушли уступая в два мяча.

Во время паузы Компани имел серьезный разговор со своими подопечными – те вышли на вторую половину встречи с совершенно другим настроением. В течение минуты Дайер и Олисе перевернули все с ног на голову, восстановив статус-кво. В конце встречи Сане, казалось, окончательно прибил соперника, завоевав для Баварии досрочное чемпионство Бундеслиги. Однако на 95-й минуте Поульсен сумел сравнять, доведя до бешенства болельщиков мюнхенцев – до исторического события не хватило 5 (!!!) секунд.

К слову, не мог помочь мюнхенцам ее лидер Харри Кейн – англичанин вынужден был пропустить матч из-за перебора желтых карточек, наблюдая за матчем с трибун. Интересно, что англичанин уже спустился на поле, чтобы поднять над головой свой первый трофей, однако "ограбление века" продолжило "проклятие Кейна".

Рвется в еврокубки Вердер. Бременцы набрали хороший ход и были в шаге от 5-й победы в шести турах. На этот раз жертвой "музыкантов" мог стать берлинский Унион. Стаге уже на 2-й минуте вывел гостей вперед, а еще до середины тайма оформил дубль. Роте под занавес первой сорокапятиминутки один гол отквитал, а за 5 минут до финиша Бенеш точным ударом украл у бременцев сверхважные 2 очка.

Настоящее безумие выдали Боруссия М и Хоффенхайм. Команды забили на двоих восемь голов и расписали огненную ничью. Интересно, что в середине первого тайма "жеребцы" вели со счетом 2:0, однако впоследствии растеряли свое преимущество и сумели спастись лишь в добавленное время.

Еще одну драму выдали Санкт-Паули и Штутгарт. Первый тайм прошел без голов, а после перерыва "пираты" остались в меньшинстве. Более того, арбитр назначил пенальти в ворота хозяев и Вольметаде... не сумел переиграть экс-голкипера Зари. К чести нападающего, он таки сумел реабилитировались за 2 минуты до завершения игры, ограбив Санкт-Паули. Уже в добавленное время Василь заработал повторный "горчичник" и хозяева остались вдевятером, но на результат это не повлияло.

В последнем матче дня Боруссия Д камня на камне не оставила от Вольфсбурга. "Джмели" выстрелили двумя дуплетами – по дублю в свой актив записали Гирасси и Адейеми. Как следствие, Боруссия набрала 51 очко и ворвалась в топ-4 Бундеслиги, вытеснив Фрайбург из зоны Лиги чемпионов.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ