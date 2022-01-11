"Ротен" настроены сохранить Кингсли Комана в Мюнхене еще на несколько лет.

Бавария и француз наконец-то согласовали детали нового контракта, утверждает L'Équipe.

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Согласно его условиям, 25-летний вингер будет зарабатывать за сезон 17 миллионов евро до уплаты налогов. Такая зарплата станет одной из самых больших в клубе. Сейчас Коман, по неофициальной информации, получает 12 млн в год.

Напомним, действующее соглашение Кингсли завершается летом 2023 года. Сначала Бавария не хотела соглашаться на существенное повышение зарплаты, но позже якобы поняла, что найти нового вингера такого же уровня будет очень сложно.

В этом сезоне Коман провел 17 матчей, в которых забил пять мячей и дважды ассистировал.

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