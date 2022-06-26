Бавария хочет получить за Левандовски 60 миллионов евро, сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Впрочем, по информации источника, сейчас трансфер поляка в Барселону более реальный, чем несколько недель назад. Повлиял переход Мане.

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Барселона на днях сделала второе предложение по Левандовски, по которому Роберт обошелся бы каталонцам в 40 млн евро. Баварии его отклонила, но готова продолжать переговоры и ждет улучшенных офферов.

Напомним, Левандовски перешел в Баварию свободным агентом из Боруссии Д в 2014 году. В Мюнхене поляк выиграл 8 чемпионских титулов Бундеслиги, три кубка Германии и Лигу чемпионов 2019/20. В футболке Баварии Роберт сыграл 374 матча, забил 344 гола (из них 50 – в сезоне 2021/22). Этим летом польский бомбардир разругался с руководством Баварии и намерен как можно скорее сменить клуб.

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