Бавария требует безумную сумму за Тьяго Алькантару – Ливерпуль не готов к таким расходам

Ливерпуль и Бавария пока далеки от компромисса по переходу Тьяго Алькантары.

Недавно 29-летний полузащитник отказался продлевать контракт с Баварией. Как следствие, мюнхенский клуб решил продать испанца в текущее трансферное окно, чтобы не потерять его через год бесплатно.

Ливерпуль не сможет подписать Алькантару – известны причины

Бавария рассчитывает получить за Алькантару 40 млн евро – довольно высокая цена с учетом срока контракта. Ливерпуль, который считался главным претендентом на экс-хавбека Барселоны, готов выложить максимум 20, информирует Bild.

Кроме того, стало известно, почему Тьяго отказался от нового соглашения с "ротен". Алькантара хотел получить 4-летний контракт, а Бавария предлагала соглашение на 3 года с опцией продления еще на сезон. Пока боссы клуба размышляли, испанец в итоге заявил, что хочет попробовать свои силы в другом клубе.

В сезоне 2019/20 Алькантара провел 36 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Хавбек выступает за Баварию с 2013 года.

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