Бавария – Тигрес: Левандовски и Жиньяк попали в старт на финал Клубного чемпионата мира
19:15 - Читати українською
В рамках финального поединка Клубного ЧМ-2021 мюнхенская Бавария встретится с мексиканским Тигресом.
Финальный матч Клубного чемпионата мира-2021 Бавария – Тигрес начнётся в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "UA:Перший", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
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Стартовые составы
Бавария вышла в финал Клубного ЧМ, выбив Аль-Ахли – Левандовски готовится к битве с Жиньяком, а турнир навевает грусть
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