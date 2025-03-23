Голкипер Баварии Мануэль Нойер до сих пор находится в лазарете с травмой, которую получил во время плей-офф Лиги чемпионов.

Немецкий вратарь повредил икроножную мышцу во время празднования гола Джамала Мусиалы в матче с Байером (3:0) в 1/8 финала ЛЧ 6 марта. Сообщалось, что Нойер не сыграет как минимум в 3-4 играх.

Клуб Лиги чемпионов продлил контракт с племянником легенды сборной Германии – ранее его хотела Бавария

Как информирует Bayern & Germany со ссылкой на журналистов Bild Тоби Альтшаффля и Нико Линнера, травма Мануэля оказалась более серьезной, чем предполагалось. В Баварии не рассчитывают, что он будет готов к первому матчу 1/4 финала ЛЧ против Интера. Однако есть надежда, что он сможет сыграть во второй игре.

Напомним, в текущем сезоне Нойер сыграл за мюнхенцев в 33 матчах во всех турнирах. В 18 играх ему удалось сохранить свои ворота "сухими".

Первая встреча Баварии и Интера состоится 8 апреля, а ответный матч запланирован на 12 апреля.

Клуб, в якому Воронін феєрив, уперше в історії близький до ЛЧ: виклик Довбику – такого не міг уявити собі навіть Клопп