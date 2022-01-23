Бавария стремится подписать Фрэнки де Йонга уже зимой – мюнхенцы контактируют с агентами хавбека Барселоны
Полузащитник Барселоны Фрэнки де Йонг может продолжить карьеру в чемпионате Германии.
Бавария хочет подписать 24-летнего нидерландца до конца зимнего окна, утверждает Marca.
Хави показательно унизил Фрэнки де Йонга в матче против Реала – хавбек рискует стать жертвой трансфера Холанда
Мюнхенцы уже даже контактировали с представителями де Йонга. В свое время Барселона отдала за звезду Аякса 85 млн евро, но хавбек не оправдывает всех надежд. Если Баварии не удастся договориться с Барселоной сейчас, то чемпионы Германии предпримут новую попытку летом.
Добавим, что в текущем сезоне де Йонг провел 25 матчей, оформив один гол и 2 ассиста.
Юве перевіряє чемпіонські амбіції Мілана, Ярмола хоче засмутити Роналду, Джеррард проти Миколенка – анонс вікенду