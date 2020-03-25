Бавария страдает от внутренних разногласий из-за трансферов

Главный тренер Баварии Ганс-Дитер Флик не в восторге от трансферных планов клуба.

Наставник мюнхенцев имеет напряженные отношения со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем, информирует Sport Bild.

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Флик рассчитывал на двух новичков еще зимой, но клуб смог подписать только Одриосолу на правах аренды. Тренер Баварии публично высказывал свое мнение по трансферам, что также не понравилось Салихамиджичу. Проблема не только в количестве игроков, но и в их качестве. Флик настаивал на подписании Тимо Вернера, но спортивный директор отверг кандидатуру звезды РБ Лейпциг.

Источник добавляет, что Салихамиджич конфликтовал и с Нико Ковачем, однако Флик хочет избежать проблем своего предшественника и таки найти компромисс в вопросах трансферов.

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