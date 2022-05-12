Главный тренер Юлиан Нагельсманн и спортдир Хасан Салихамиджич имеют разные взгляды на трансферную стратегию клуба, сообщает Sport Bild.

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Наставник не уверен, что летом ему привезут игроков, которых он попросил еще несколько месяцев назад. Также главного тренера беспокоили затяжные переговоры с Левандовски и Мюллером (Томас подписал новый контракт). Салихамиджич апеллирует провальным переходом Забитцера. Прошлым летом Нагельсманн перетянул хавбека из РБ Лейпциг, но тот и близко не оправдывает зарплату в 10 млн евро в год.

Добавим, что этот сезон оказался для Баварии не слишком успешным. Мюнхенцы выиграли только Бундеслигу, а в ЛЧ неожиданно вылетели от Вильярреала на стадии 1/4 финала.

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