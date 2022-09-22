Команда условно поделилась на 3 группы – радостные, относительно довольные и наиболее раздраженные, сообщает Sport1. К последней отнесли 4 игроков, хотя не у всех есть проблемы именно из-за Нагельсманна.

Бавария нашла виновных в худшем старте сезона за 20 лет – Нагельсманн пока в безопасности

Садио Мане мощно начал карьеру в Мюнхене, однако в последних 5 матчах не сделал ни одного результативного действия. Экс-звезда Ливерпуля обещает исправиться, хотя на поле все еще выглядит оторванным от новых партнеров. Райан Гравенберх также пришел летом, и ему пока приходится мириться с ролью запасного (всего 218 минут на поле). 20-летний хавбек даже решился дать интервью, в котором открыто пожаловался на недоверие.

Обеспокоены последними неделями и Киммих с Горецкой. Первый остается ключевым игроком Баварии, но его амбиции не позволяют закрывать глаза на такие результаты. Йозуа рассчитывает на реакцию партнеров после международной паузы. Горецка же был расстроен сидением в запасе на старте сезона. Хавбек хочет играть постоянно и подойти к чемпионату мира в своей лучшей форме. Мешает еще и коронавирус, заставляющий Леона пропустить ближайшие матчи сборной Германии.

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