Форвард Челси Николя Джексон присоединится к Баварии, где продолжит свою карьеру.

Бавария договорилась с Челси о переходе Николя Джексона. Форвард перейдет к мюнхенцам на правах аренды.

Как сообщает Фабрицио Романо, Бавария заплатит лондонцам 15 миллионов евро за аренду Джексона. Кроме того, немецкий клуб будет иметь право выкупить нападающего за 80 миллионов евро. Если мюнхенцы выкупят Николя, то Челси сможет рассчитывать на процент с будущей перепродажи игрока.

Джексон присоединился к лондонцам в 2023 году, перейдя из Вильяреала. За Челси 24-летний нападающий сыграл в 81 матче, забив 30 голов и отдав 12 ассистов.

