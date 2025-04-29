Бавария близка к тому, чтобы усилить свой состав одним из лучших игроков Бундеслиги.

Байер может потерять наставника команды Хаби Алонсо, в котором Реал видит замену для Карло Анчелотти. Леверкузенцы рискуют остаться также без лидера клуба Флориана Вирца.

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Как сообщает Foot Mercato, Бавария согласовала условия личного контракта с 21-летним полузащитником. Впрочем, мюнхенцы до сих пор не договорились с Байером о переходе Вирца. Манчестер Сити и Реал надеются помешать трансферу Флориана в Баварию.

Напомним, немецкий полузащитник выступает за леверкузенцев пять лет. Его соглашение с клубом действует до завершения сезона 2026/27. За Байер Фирц отыграл в 194 матчах, в которых забил 56 голов и отдал 63 ассиста. С леверкузенцами 21-летний игрок завоевал титул чемпиона Германии в сезоне 2023/24 и выиграл Кубок и Суперкубок.

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