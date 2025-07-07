Бавария может опередить Барселону в борьбе за вингера Ливерпуля Луиса Диаса.

Будущее Луиса Диаса в Англии довольно туманно. Ливерпуль уже дважды отказывал Барселоне в трансфере игрока, а теперь на него появился новый претендент.

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Как сообщает bild, Бавария согласовала с Луисом Диасом личный контракт. Мюнхенцы готовы предложить мерсисайдцам за колумбийца 80 миллионов евро.

Барселона тоже не сдается в борьбе за вингера. По информации Фабрицио Романо, "кулес" готовы снова сесть за стол переговоров с Ливерпулем.

Луис Диас имеет контракт с мерсисайдцами до 2027 года. Всего он сыграл за клуб в 148 матчах, в которых забил 41 гол и отдал 23 ассиста.

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