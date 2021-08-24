Нападающий РБ Лейпциг Марсель Забитцер приблизился к переходу в Баварию.

Баварии удалось убедить Марселя Забитцера присоединиться к мюнхенскому клубу, стороны уже согласовали личный контракт игрока, сообщает Goal.

Нагельсманн отменил "антисемейное" правило для игроков Баварии

РБ Лейпциг пока не получал никаких запросов относительно 27-летнего австрийца от чемпиона Германии. Действующий контракт Марселя с "быками" рассчитан до лета 2022-го, а transfermarkt оценивает игрока в 42 млн евро.

В прошлом сезоне Бундеслиги Забитцер провел 27 матчей, в которых отметился 8-ю голами и тремя ассистами.

Бундеслігу не впізнати – всі топ-клуби змінили тренерів. Оригінальна спроба пригадати шаленство