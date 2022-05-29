Чемпионы Германии уже согласовали личный контракт с игроком на три года, утверждает инсайдер Николо Скира.

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Также Бавария подготовила первую ставку для Ливерпуля – 30 млн евро+бонусы. Впрочем, The Athletic скептически настроен по отношению к такой сумме. "Красные" должны просить значительно больше за Мане, который 6 лет назад стоил 41 млн евро.

Добавим, что в текущем сезоне 30-летний сенегалец провел 51 матч, в котором оформил 23 гола и 5 ассистов.

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