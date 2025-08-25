Бавария достигла договоренности с 24-летним нападающим Челси Николя Джексоном по трансферу, пишет журналист Bild Кристиан Фальк. Немецкий клуб хочет взять игрока в аренду, в связи с чем готов провести переговоры с Челси.

Ранее "синие" выставили Джексона на трансфер. Лондонский клуб проводит чистку состава и дал понять форварду, что Энцо Мареска не рассчитывает на него в новом сезоне.

Прошлый сезон получился для Николя нестабильным. Он провел 30 матчей в АПЛ, отличившись 10 голами и 5 ассистами.

