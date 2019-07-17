Бавария согласовала контракт с чемпионом Европы Рокой – Эспаньол не планирует делать скидку "ротен"

Мюнхенская Бавария договорилась о деталях личного контракта с полузащитником испанского Эспаньола Марком Рокой.

Теперь "ротен" должны договориться с "попугаями" относительно суммы трансфера, сообщает Marca.

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Мюнхенцы готовы отдать за хавбека 30 млн евро. Зато Эспаньол стремится получить сумму, предусмотренную клаусула Годы - 40 млн в евровалюте. Ранее барселонский клуб уже отклонил предложения Манчестер Сити и миланского Интера.

К слову, в сезоне 2018/19 Марк Рока провел 35 матчей в Ла Лиге, в которых забил 1 мяч и отдал 2 ассиста.

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