Мюнхенцы рассчитывают закрыть переход 21-летнего нидерландца. По информации Флориана Плеттенберга, Бавария уже согласовала с Хави Симонсом ключевые условия контракта.

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Руководство немецкой команды пытается договориться с ПСЖ. При этом многое будет зависеть от выбора самого нидерландца. Хави не против остаться в Лейпциге, где провел сезон на правах аренды. "Красные быки" также претендуют на хавбека.

В кампании 2023/24 Симонс отыграл за Лейпциг в 43 матчах во всех турнирах. В его активе 10 голов и 15 результативных передач.

Хави Симонс несколько лет назад со скандалом переходил в ПСЖ. В академии Барселоны он был капитаном молодежной команды, но его бывший агент Мино Райола захотел отправить своего подопечного в Париж. В ПСЖ сложилось не все как нужно и Симонс покинул клуб, но парижане вернули его бесплатно.

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