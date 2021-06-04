На этот раз роль "капризной" звезды примеряет вингер Кингсли Коман, сообщает Sport1.

Бавария официально продлила контракт с Шупо-Мотингом

Сейчас француз получает 12 млн евро "грязными" в год, но хочет астрономические 20 млн. Бавария на такие расходы не готова, поэтому будет рассматривать вариант с продажей этим летом или следующим. В июне 2023-го Коман станет свободным агентом, а мюнхенский клуб не хочет повторить сценарий Алабы. Австрийцу также не дали желаемой зарплаты, и он бесплатно перешел в Реал.

Добавим, что в прошлом сезоне Коман провел 39 матчей, отличился 8 голами и 15 ассистами. Точный удар вингера принес Баварии победу в финале ЛЧ 2019/20.

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