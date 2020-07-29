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Бавария снизила цену на Алькантару и определила приоритетное усиление

12:02 - Читати українською
Бавария снизила цену на Алькантару и определила приоритетное усиление
Тьяго Алькантара / ФК Бавария Мюнхен

Полузащитник мюнхенцев Тьяго Алькантара сохраняет шансы покинуть клуб в текущее трансферное окно.

Бавария смирились с отказом Тьяго Алькантары подписать новый контракт. Действующее соглашение хавбека сборной Испании рассчитано до лета 2021-го, поэтому мюнхенский клуб готов продать полузащитника, чтобы не потерять его бесплатно.

Если раньше Бавария требовала за 29-летнего испанца 40 млн евро, то теперь пошла на уступки. "Ротен" готовы рассмотреть предложения от 30 млн. Главным претендентом на игрока называют Ливерпуль.

Также Бавария готова отпустить Корентена Толиссо – именно после этих двух трансферов мюнхенцы будут планировать кадровое усиление. В частности, чемпион Германии надеется достичь согласия с Интером о выкупе Ивана Перишича. Приоритетом для Баварии является именно позиция вингера, сообщает Bild.

В сезоне 2019/20 Алькантара провел 36 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Хавбек выступает за Баварию с 2013 года.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?

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