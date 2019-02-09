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Бавария – Шальке – 3:1 – видео голов и обзор матча

23:04 28 Читати українською
Бавария – Шальке – 3:1 – видео голов и обзор матча
Бавария – Шальке – 3:1 – видео голов и обзор матча

Бавария победила Шальке в матче 21-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча Бавария – Шальке.

Германия. Бундеслига, 21 тур

Бавария – Шальке – 3:1

Голы: Брума, 11 (аг), Левандовски, 27, Гнабри, 57 – Кутуджу, 25

Команде Евгения Коноплянки не удалось создать достойного сопротивления подопечным Нико Ковача. Мюнхенцы одержали убедительную победу на своем поле.

Бавария – Шальке: роскошный Хамес, мюнхенцы воспользовались потерями Боруссий

Неудачи дортмундской и гладбахской Боруссий позволили Баварии подняться на 2 место и сократить отставание от лидера до 5 очков. Шальке с 22 пунктами остался на 13 строчке в турнирной таблице.

Германия21 турАльянц-Арена (Мюнхен)

Бавария - Шальке: Суббота 09 февраля 2019

Бавария
Матч окончен
3 : 1
Шальке
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