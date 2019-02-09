toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЭМИЛИАНО САЛА ДИНАМО КИЕВ - ВОЛЕРЕНГА ФУЛХЭМ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД АТЛЕТИКО - РЕАЛ МАДРИД

Коноплянка выйдет в старте на матч с Баварией

18:40 43 Читати українською
Коноплянка выйдет в старте на матч с Баварией
Евгений Коноплянка / соцсети

Главный тренер Шальке Доменико Тедеско выпустит в старте вингера Евгения Коноплянку.

Шальке в своем Twitter опубликовал стартовый состав на матч 21 тура Бундеслиги против Баварии. Украинец Евгений Коноплянка выйдет в старте.

Состав Шальке: Ферманн, Маккенни, Сердар, Бенталеб, Коноплянка, Руды, Кутучу, Калиджури, Очипка, Сане, Брума.

Запасные: Лангер, Мендиль, Настасич, Маскарель, Ут, Матондо, Харит.

Состав Баварии: Ульрайх, Хуммельс, Тьяго, Левандовски, Хамес, Боатенг, Горетцка, Гнабри, Алаба, Коман, Киммих.

Запасные: Фрюхтль, Зюле, Рибери, Мартинес, Рафинья, Дэвис, Мюллер.

Поединок на Альянц Арене начнется в 19:30 по киевскому времени.

Германия21 турАльянц-Арена (Мюнхен)

Бавария - Шальке: Суббота 09 февраля 2019

Бавария
до матча
10
мин
Шальке
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Бавария - Шальке Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Бавария Бавария Шальке Шальке Германия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
мин
Бавария
19:30
Шальке
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук