Коноплянка выйдет в старте на матч с Баварией

Главный тренер Шальке Доменико Тедеско выпустит в старте вингера Евгения Коноплянку.

Шальке в своем Twitter опубликовал стартовый состав на матч 21 тура Бундеслиги против Баварии. Украинец Евгений Коноплянка выйдет в старте.

Состав Шальке: Ферманн, Маккенни, Сердар, Бенталеб, Коноплянка, Руды, Кутучу, Калиджури, Очипка, Сане, Брума.

Запасные: Лангер, Мендиль, Настасич, Маскарель, Ут, Матондо, Харит.

Состав Баварии: Ульрайх, Хуммельс, Тьяго, Левандовски, Хамес, Боатенг, Горетцка, Гнабри, Алаба, Коман, Киммих.

Запасные: Фрюхтль, Зюле, Рибери, Мартинес, Рафинья, Дэвис, Мюллер.

Поединок на Альянц Арене начнется в 19:30 по киевскому времени.