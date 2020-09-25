Бавария победила Севилью в матче за Суперкубок УЕФА. Смотрите видео голов и обзор матча Бавария – Севилья на "Футбол 24".

Севилья неожиданно быстро открыла счет в матче – Ракитич заработал пенальти, а Окампос уверенно его реализовал. Бавария упустила целую кучу возможностей до того, как Горецка на 34 минуте пробил Буну. Во второй половине Бавария вышла вперед благодаря издевательскому голу Левандовски, однако арбитр справедливо зафиксировал офсайд.

Бавария выиграла Суперкубок УЕФА, дожав Севилью в дополнительное время

Севилья имела острые контратаки, однако Эн-Несири в конце второго тайма и в начале овертайма дважды не смог переиграть Нойера после выхода один на один. Судьбу поединка решил Хави Мартинес, который удачно сыграл на добивании после подачи углового.