Действующий победитель Лиги чемпионов Бавария встретится с триумфатором Лиги Европы Севильей в матче за Суперкубок УЕФА 2020. Какой прогноз на поединок Бавария – Севилья, читайте на "Футбол 24".

Матч Бавария – Севилья состоится в четверг, 24 сентября, в Будапеште на Пушкаш Арене. Начало игры за Суперкубок УЕФА – в 22:00 по Киеву. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Прогноз букмекеров на Суперкубок УЕФА Бавария – Севилья:

Авторитетная контора William Hill фаворитом встречи видит Баварию. На победу чемпиона Германии можно поставить за 1.32. Успех Севильи представлен солидным коэффициентом 7.5. Ничья в основное время – 5.8.

Суперкубок УЕФА ожидается очень результативным, ведь на стандартный тотал больше (2,5) предлагают поставить с мизерным коэффициентом 1.33, а на соответствующий тотал меньше дают 3.25.

Специалисты Bwin солидарны с коллегами, но немного больше верят в испанскую команду. Победу Севильи они оценили в 6.5, тогда как победа Баварии представлена ​​коэффициентом 1.36, а ничья – 5.5.

Если говорить непосредственно о том, кто поднимет над головой трофей, то шансы немцев также лучше в разы. Котировки на триумфатора турнира: Бавария – 1.17, Севилья – 4.5.

Напомним, что Бавария в прекрасном стиле выиграла Лигу чемпионов, разбив на своем пути Тоттенхэм, Челси, Барселону, Лион и ПСЖ. Севилья привычно для себя взяла Лигу Европы, справившись с Ромой, Вулверхэмптоном, МЮ и Интером.

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