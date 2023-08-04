Мюнхенский клуб улучшил своё предложение касательно форварда Тоттенхэма Харри Кейна в сравнении с предыдущим и считает его справедливым.

Мюнхенская Бавария сделала последнее предложение Тоттенхэму по нападающему Харри Кейну. Как информирует Sky Sports, немецкий гранд предложил за капитана "шпор" более 100 миллионов евро с учётом бонусов.

Бавария установила Тоттенхэму дедлайн по Кейну – все решится сегодня

Сообщается, что мюнхенцы улучшили своё предложение в сравнении с предыдущим. Клуб считает его справедливым. Согласно источнику, теперь Бавария требует от лондонского клуба немедленного ответа.

Контракт Кейна со "шпорами" истекает через год: летом 2024 года Кейн может покинуть Тоттенхэм на правах свободного агента. Сам Харри хочет, чтобы его будущее было решено до первой игры Тоттенхэма в Премьер-лиге против Брентфорда. Эта встреча запланирована на 13 августа.