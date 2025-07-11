Недавно стало известно, что Бавария согласовала личный контракт с Луисом Диасом. Мюнхенцы теперь перешли к активным действиям, чтобы оформить трансфер.

Семья Жоты получит астрономическую сумму – Диогу заработал грандиозное состояние и оставил семье коллекцию дорогих авто

Как сообщает Bild, Бавария отправила Ливерпулю первое предложение по 28-летнему колумбийцу. Чемпион Германии предложил 52 миллиона евро, поскольку не намерен платить больше, чем 60 млн евро, учитывая бонусы.

Представители Диаса уже уведомили руководство Ливерпуля о желании игрока перейти в состав Баварии.

Луис Диас имеет контракт с мерсисайдцами до 2027 года. В целом он отыграл за клуб в 148 матчах, в которых забил 41 гол и отдал 23 ассиста.

іогу Жота – особливий джокер Клоппа: хет-трик у ЛЧ, перфоманси з Арсеналом, останній гол за Ліверпуль на очах Миколенка