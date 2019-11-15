Бавария сделала официальное заявление относительно будущего Флика

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге сообщил о продолжении сотрудничества с Хансом-Дитером Фликом, который стал исполняющим обязанности главного тренера после отставки Нико Ковача.

"Ули Хёнесс, Хасан Салихамиджич и я приняли решение, что Ханси Флик продолжит работать с первой командой. По крайней мере, до Рождества новый тренер назначен не будет.

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Я это говорю, чтобы никто постоянно не ставил вопрос об этом. Нам нравится, как работает Флик, его идеи и тактика. Мы ему полностью доверяем и, возможно, он останется на своем посту дольше", – цитирует Румменигге официальный сайт Баварии.

Напомним, на пост главного тренера Баварии претендовал Арсен Венгер, однако руководство клуба отказалось от услуг легендарного французского наставника.

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