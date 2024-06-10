Бавария сделала Альфонсо Дэвису улучшенное предложение на сумму около 13 млн евро фиксированной зарплаты. Как информируют журналисты Ханна Райф и Филипп Кесслер, помимо этого мюнхенский клуб готов платить канадцу до 4 млн евро в виде бонусов.

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Движущей силой переговоров является спортивный директор клуба Макс Эберль, который пытается собрать команду, с которой хочет работать Венсан Компани. Бельгийский тренер является большим поклонником Дэвиса и хочет, чтобы он остался.

В то же время сообщается, что у боссов Баварии есть свой потолок в вопросе терпения. Они не намерены продлевать контракт с защитником "во что бы то ни стало". В частности, Ули Хенесс очень критически относился к поведению Дэвиса в последние месяцы.

Ранее СМИ сообщали, что в случае ухода Альфонсо из Баварии мюнхенский клуб может пригласить левого защитника Арсенала Александра Зинченко.

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