Бавария держит лидерство в гонке за вингером Ливерпуля Луисом Диасом, сообщает инсайдер Николо Скира.

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Мюнхенцы готовы сделать новое предложение в размере 75 миллионов евро за 28-летнего колумбийца, чтобы закрыть сделку с Ливерпулем. Личные условия контракта с игроком уже почти согласованы, срок соглашения – до 2030 года.

Напомним, что другими претендентами на Диаса были Барселона и Аль-Наср. Каталонцы в конце концов выбрали более дешевый вариант в лице Маркуса Рашфорда.

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