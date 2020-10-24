Чемпионат Германии 2020/21, 5-й тур

Бавария – Айнтрахт Франкфурт – 5:0

Голы: Левандовски, 10, 26, 60, Сане, 72, Мусиала, 90

Майнц – Борусия Менхенгладбах – 2:3

Голы: Матета, 23, 36 – Штиндль, 15, Хофман, 75 (пен), Гинтер, 83

РБ Лейпцыг – Герта – 2:1

Голы: Упамекано, 11, Забитцер, 76 (пен) – Кордоба, 9

Удаление: Зэефейк, 50 (Герта) (вторая желтая)

Унион Берлин – Фрайбург – 1:1

Голы: Андрих, 36 – Грифо, 34

Борусия Дортмунд – Шальке – начало в 19:30

Бавария в родных стенах уверенно переиграла Айнтрахт. Еще в первом тайме Роберт Левандовски оформил дубль и обеспечил своей команде комфортное преимущество в счете. После перерыва ситуация на поле не изменилась – мюнхенцы больше контролировали мяч и были хозяевами игры. На 60-й Дуглас Коста отдал прекрасную разрезную на Левандовски, который вышел один на один с голкипером и положил еще один, записав в свой актив хет-трик. Чуть позже, Сане, с линии штрафной, мощно выстрелил в левую девятку и увеличил преимущество до разгромного. Под занавес встречи еще и Мусиала успел записать свое имя в протокол. В итоге – 5:0 – сухая победа Баварии.

Боруссия Д потеряла Джана перед дерби с Шальке

Боруссия М приехала в гости к Майнцу. "Жеребцы" открыли счет на 15-й минуте матча, однако долго радоваться им не было суждено – хозяева ответили дублем Матеты и вырвались вперед. Во втором тайме интересных моментов не было до 73-й минуты, когда гости заработали пенальти. Его реализовал Хофман, сравняв счет в матче. Это придало "жеребцам" сил и надежды на победу и под занавес встречи Гинтер головой замкнул навес с углового – 2:3. Этот гол стал последним во встрече.

РБ Лейпциг на Ред Булл Арене принимал Герту. Гостям удалось открыть счет на 9-й минуте благодаря голу Кордобы. "Быки" тоже не заставили долго ждать и уже на 11-й Упамекано сравнял. Во второй половине встречи хозяева смогли выйти вперед благодаря пенальти, который реализовал Забитцер. Больше интересных моментов в матче не произошло и финальный свисток зафиксировал победу "быков" – 2:1.

Унион Берлин принимал Фрайбург. В первой половине встречи команды обменялись голами и ушли на перерыв при ничейном счете. Второй тайм оказался скучнее – ни одного действительно опасного момента и только несколько ударов по воротам. В конце концов, финальный свисток зафиксировал ничью – 1:1.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ