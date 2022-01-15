В субботу в очередном туре чемпионата Германии состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 19-й тур

Кельн – Бавария – 0:4

Голы: Левандовски, 11, 63, 75, Толиссо, 26

Майнц – Бохум – 1:0

Гол: Сен-Жюст, 48

Нереализованный пенальти: Польтер, 32 (Бохум)

Унион Берлин – Хоффенхайм – 2:1

Голы: Фольгзаммер, 22, Прёмель, 73 – Баумгартль, 16 (аг.)

Штутгарт – РБ Лейпциг – 0:2

Голы: Силва, 10 (пен.), Нкунку, 70

Вольфсбург – Герта – 0:0

Боруссия М – Байер – начало матча в 19:30

Боруссия Д разгромила Фрайбург и вплотную приблизилась к Баварии

Бавария усилиями Левандовски и Толиссо еще до середины тайма обеспечила себе комфортное преимущество над Кельном. Впоследствии Кайнц мастерски разобрался в центре поля с мюнхенцами и выложил передачу-конфету на Ута, который, выйдя один на один, сократил счет. Однако VAR усмотрел миллиметровый офсайд и гол отменили. После перерыва Роберт забил еще дважды, оформив хет-трик и укрепил преимущество Баварии на вершине турнирной таблицы.

Баррейро в середине первого тайма уже видел мяч в воротах Бохума после выстрела в левый угол, однако Риман не позволил Майнцу забить, выполнив эффектный сейв. Впоследствии гости получили отличный шанс выйти вперед – Штах завалил соперника в собственной штрафной и арбитр назначил пенальти. Польтеру с отметки не удалось переиграть Центнера, и счет остался без изменений. Сразу после отдыха "карнавальщики" вышли вперед усилиями Сен-Жюста. Этот гол стал фактически последним опасным моментом в матче.

Хоффенхайм мог выходить вперед в матче с Уионом уже на 12-й минуте, но на удар Поша успел среагировать голкипер. Впоследствии ему не хватило мастерства, когда Баумгартль, пытаясь головой выбить мяч подальше, срезал его в свои ворота. Почти сразу Премель мог сравнивать, но Бауман в прыжке нивелировал угрозу. В конце концов, в середине тайма счет стал ничейным – Фольгзаммер удачно замкнул головой навес с левого фланга в противоход голкиперу. После перерыва Гриша головой смог реализовать свою настойчивость, вырвав для берлинцев три очка.

РБ Лейпциг забил по голу в каждом из тайма в ворота Штутгарта и праздновал комфортную победу. Силва в первом тайме наказал соперника с пенальти за игру рукой, а в середине второй сорокапятиминутки Нкунку легко переиграл голкипера с близкого расстояния.

В еще одном матче Вольфсбург и Герта не смогли выявить сильнейшего, расписав безголевую ничью.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ