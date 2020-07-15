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Бавария рискует потерять Алабу этим летом – защитник уже выбрал новый чемпионат

15:06 - Читати українською
Бавария рискует потерять Алабу этим летом – защитник уже выбрал новый чемпионат
Дэвид Алаба / Getty Images

Уход защитника Дэвида Алабы из Баварии приобретает четкие очертания.

Переговоры клуба с австрийцем о продлении контракта не дают положительных сдвигов, информирует Bild.

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Алаба все еще настроен попробовать свои силы в другом чемпионате, и последнее предложение Баварии в размере 15 млн евро в год не убедило его. Защитник уже даже определился с приоритетом. Дэвид хотел бы присоединиться к испанским Реалу или Барселоне, поэтому у Челси, ПСЖ и Манчестер Сити шансов на подписание игрока очень мало. Действующий контракт Алабы с Баварией завершается через год, что существенно уменьшает его цену – она составит около 36 млн евро.

К слову, в нынешнем сезоне Бундеслиги австриец провел 28 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?

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