Бавария рискует потерять Алабу этим летом – защитник уже выбрал новый чемпионат

Уход защитника Дэвида Алабы из Баварии приобретает четкие очертания.

Переговоры клуба с австрийцем о продлении контракта не дают положительных сдвигов, информирует Bild.

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Алаба все еще настроен попробовать свои силы в другом чемпионате, и последнее предложение Баварии в размере 15 млн евро в год не убедило его. Защитник уже даже определился с приоритетом. Дэвид хотел бы присоединиться к испанским Реалу или Барселоне, поэтому у Челси, ПСЖ и Манчестер Сити шансов на подписание игрока очень мало. Действующий контракт Алабы с Баварией завершается через год, что существенно уменьшает его цену – она составит около 36 млн евро.

К слову, в нынешнем сезоне Бундеслиги австриец провел 28 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

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