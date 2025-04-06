Центральный нападающий Харри Кейн и полузащитник Леон Горецка тренировались с командой в воскресенье, информирует Bild. Ранее англичанин получил травму лодыжки, а у немца были проблемы со спиной. Тем не менее, ожидается, что оба игрока начнут матч против Интера в стартовом составе.

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Согласно источнику, вингер Кингсли Коман еще не восстановил тренировочный процесс и может не сыграть в первом матче ЛЧ, а атакующий хавбек Джамал Мусиала пропустит как минимум 8 недель.

Матч Бавария – Интер состоится во вторник, 8 апреля.

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